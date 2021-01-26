Пермь, , 10:52 — REGNUM Депутаты Пермской гордумы большинством голосов приняли решение о награждении бывшего главы города Дмитрия Самойлова Почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь», сообщает пресс-служба мэрии.

Дмитрий Самойлов заявил, что денежное вознаграждение за присвоение Почётного знака планирует перечислить благотворительному фонду «Дедморозим».

Напомним, Самойлов руководил муниципалитетом с 2014 года по 2020 год. В декабре 2020 года перешел на работу в краевое правительство. Сейчас занимает пост заместителя председателя правительства Пермского края.

Стоит отметить, ранее депутат гордумы Перми Вероника Куликова на своей странице в соцсети опубликовала мнение, что бывший градоначальник не достоин награды и предложила Самойлову отказаться от Почетного знака.

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