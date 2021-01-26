Москва, , 10:49 — REGNUM К весне в Москве не исключён рост числа заболевших COVID-19. Такие прогнозы по развитию ситуации с коронавирусной инфекцией в российской столице сделал врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

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По его словам, в настоящее время наступила «медленная» фаза пандемии — число заболевших коронавирусом растёт, но не такими быстрыми темпами, как раньше. На руку сыграли холода и новогодние праздники, когда часть горожан оставалась дома, а часть разъехалась по регионам. Произошла разобщенность населения, в результате чего риски заболеть снизились, подчеркнул Кондрахин.

«Впрочем, я не исключаю определенного подъёма к весне, когда больше людей станут проводить время вне дома», — сказал в беседе с « Вечерней Москвой » врач.

Эксперт считает, что повторение вспышки, подобной осенней, маловероятно, а вот весенние показатели заболеваемости, по его словам, вполне могут сравниться с прошлогодними. Поэтому, подчеркнул врач, необходимо сохранять осторожность и, несмотря на снятие некоторых ограничений, не забывать о мерах защиты.

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«Весной же останется не только коронавирус, но и привычные нам грипп, ОРВИ. Они, естественно, ослабляют иммунитет, что может увеличить риски заражения», — констатировал Кондрахин.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России улучшится уже в ближайшие месяцы. По его словам, показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 могут снизиться вдвое к середине весны, в апреле.