Казань, , 11:08 — REGNUM В Татарии необходимо разработать программу реабилитации для населения, переболевшего коронавирусом. Об этом заявил глава РТ Рустам Минниханов на итоговой коллегии минздрава республики за 2020 год.

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При этом руководитель субъекта федерации подчеркнул, что система реабилитации для переболевших COVID-19 не может быть шаблонной и должна учитывать возможные последствия. Для восстановления здоровья жителей необходимо задействовать более 40 санаториев, расположенных в республике. При реабилитации следует использовать наиболее эффективные методы.

Бюджет сферы здравоохранения составил в 2020 году более 89 млрд рублей. Дополнительно на борьбу с инфекцией выделялось 2,6 млрд рублей, было развернуто 55 госпиталей, закуплено свыше 9 тыс. единиц медицинского оборудования, привлечено около 18 тыс. медиков.

Оказание плановой медицинской помощи и приостановление диспансеризации негативно отразилось на демографической ситуации в регионе, Минздраву РТ поручено проанализировать ситуацию и выработать комплексный план действий на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Татарии для полного охвата населения профилактическими мероприятиями руководителей министерств, ведомств, предприятий, организаций, глав муниципальных образований Рустам Минниханов нацелил обеспечить активное и своевременное прохождение диспансеризации сотрудников.

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