Анкара, , 10:51 — REGNUM В Турции за последние 24 часа выявили 5642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 137 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 25 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения в стране с начала пандемии увеличилось до 2 435 247, смертельных случаев — до 25 210.

В МВД Турции заявили, что к тем 27 839 турецким гражданам, которые не соблюдают ограничения и нарушили комендантские часы на выходных, были применены административные взыскания.

В МВД призвали продолжать соблюдать все ограничения, в том числе гигиену, масочный режим и социальную дистанцию, «пока борьба с пандемией не закончится».