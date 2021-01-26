Москва, , 10:45 — REGNUM О готовности ввести ковид-паспорта на своих территориях заявили главы трех регионов России — Башкирии, Московской и Сахалинской областей, сообщали в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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В Башкирии разрешат привитым от COVID-19 посещать массовые мероприятия и получать скидки при покупке абонементов в бассейн, фитнес-центры и на экскурсии. В Сахалинской области намерены сделать ковид-паспорт альтернативой спецпропуска для въезда в регион.

В Подмосковье планируют оформлять сертификаты в виде QR-кодов, чтобы не попасть под разные ограничения. От идеи выдачи ковид-паспортов отказались в Санкт-Петербурге, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, более двух третей российских туроператоров (70%) выступают против введения ковид-паспортов в регионах.

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