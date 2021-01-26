Джуба, , 10:54 — REGNUM Жители столицы Южного Судана, Джубы, выразили смешанные чувства в связи с новостями о переходе на новый часовой пояс. Об этом сообщает ВВС Swahili.

На прошлой неделе кабинет министров страны постановил, что Южный Судан перейдет на новый часовой пояс, переведя все часы на один час назад, с 1 февраля 2021 года.

Часовой пояс страны изменится с GMT +3 на GMT+2, который был ее предыдущим часовым поясом до того, как страна отделилась от Судана.

Водкан Лазару, представитель организации развития мирной инициативы поддержки, осудил смену часового пояса.

«Мы уже присоединились к Восточноафриканскому сообществу и привыкли к Восточноафриканскому времени GMT +3. Новое изменение означает, что большинство людей будут сбиты с толку, поскольку они не будут знать, что делать — потому что это повлияет на рабочее время… Я предлагаю правительству пересмотреть свое решение и не менять часовой пояс, пусть он останется GMT +3», — заявил Лазару.