Ярославль, , 10:43 — REGNUM Ярославский областной суд оставил в силе решение районного суда о взыскании с ГБУЗ Ярославской области «Станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф» денег, потраченных на вызов частной скорой помощи. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Машина скорой помощи

В 2019 году у пожилого жителя Ярославля произошёл сердечный приступ. Однако машины государственной скорой помощи ярославец не дождался.

«Его сын незамедлительно обратился за вызовом скорой помощи по телефону 112. Вызов был принят оператором, оператор сообщил, что вызов передан на станцию скорой помощи, обслуживающую населенный пункт, при этом сообщил телефон этой станции скорой помощи. Они неоднократно обращались по указанному телефону, оператор станции скорой помощи сообщил, что скорая помощь приедет, как освободится, и что еще не обслуживались вызовы от 12 часов. Далее они неоднократно звонили на станцию скорой помощи, интересовались временем прибытия врачей, однако им сообщали, что свободных машин нет», — описывает произошедшее решение суда.

Ранее пенсионеру был установлен монитор, контролирующий работу сердца. Поэтому родственники всерьёз опасались за его жизнь. Через час после звонка в «112» они вызвали частную скорую помощь. Та прибыла незамедлительно и доставила мужчину в больницу, где ему была сделана операция на сердце.

В суде семья больного потребовала взыскать со станции скорой помощи стоимость услуг частной скорой и компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч. Кроме того, пенсионеры требовали обеспечить выезд бригад в соответствии с нормативами.

Первоначально врачи утверждали, что вызов был не экстренным, следовательно, не должен был обслуживаться в определенные нормативом сроки. Но экспертиза это опровергла.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования — только лишь в части компенсации расходов — 3820 рублей. Но и с этим решением государственное учреждение не согласилось и обжаловало решение в областном суде. Однако областной суд посчитал решение справедливым и оставил его в силе.

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