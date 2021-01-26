Нальчик, , 10:41 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попал под уголовное преследование председатель колхоза имени Петровых. Его обвиняют в сокрытии от налоговой 9 млн рублей, сообщили 26 января в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как стало известно, в период с сентября 2019 года обвиняемый, препятствуя принудительному взысканию в пользу бюджета налогов на сумму более 20 млн рублей, скрыл наличие средств на счетах сельскохозяйственного предприятия.

В ходе предварительного следствия на имущество предприятия с целью возмещения ущерба наложен арест на сумму более 11 млн рублей.

Уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере, направлено в Прохладненский районный суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии в 2020 году возбуждено два уголовных дела в отношении компаний «Грин Лайн» и «Элита» об уклонении от уплаты налогов на 800 млн рублей.