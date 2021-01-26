Волгоград, , 10:58 — REGNUM Массовое тестирование на наркотики среди школьников и учащихся профессиональных образовательных организаций проведут в апреле 2021 года в Волгоградской области. Медики проверят одну тысячу человек, сообщает 26 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на приказ комитета здравоохранения региона.

Тестирование проведут в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. В общей сложности профилактическому медосмотру подлежит одна тысяча человек из 182 учебных заведений в 27 муниципалитетах Волгоградской области. Отчёты будут поступать в областной клинический наркологический диспансер.

Проверят учащихся будут на девять типов наркотических веществ, как растительных, так и синтетических.