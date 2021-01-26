Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Главный врач поликлиники МВД в Санкт-Петербурге, два его заместителя и еще трое гражданских лиц заподозрены в многолетнем получении взяток в обмен на справки об инвалидности для оформления страховых выплат. Об этом 26 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Главврача и двух его замов поликлиники МВД в Петербурге заподозрили в получении взяток

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД выявили факт получения многократных взяток со стороны должностных лиц ведомственной поликлиники и нескольких гражданских лиц, участвовавших в преступной схеме.

По оперативным данным, руководитель поликлиники и двое его заместителей не менее двух лет предоставляли за денежное вознаграждение справки об инвалидности, якобы полученной в ходе службы, сотрудникам силовых ведомств, обслуживающимся в данном медучреждении (МВД, МЧС, Росгвардия) и собиравшимся на пенсию.

«Данные справки давали основания получать пенсионерам страховые выплаты в размере 1 млн рублей и другие положенные льготы. По сведениям оперативников, стоимость одной справки составляла около 200 тысяч рублей», — сказали в пресс-службе Главка.

Как уточнили в ведомстве, на текущий момент установлено, что в противоправной деятельности были задействованы трое гражданских лиц — пенсионеров и бывших сотрудников правоохранительных органов. В их функции входил поиск людей, которым необходимы «услуги» по получению страховой выплаты. По предварительным оценкам, подозреваемые причастны как минимум к 100 фактам противоправной деятельности.

В ходе обысков изъято более 4 млн наличных в иностранной валюте (доллары США и евро)

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«Начальник поликлиники, оба его заместителя и трое соучастников задержаны и доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий. Предположительно, эти лица из числа работников судебно-медицинской экспертизы и одной из организаций здравоохранения Петербурга», — пояснили в пресс-службе.

В отношении шестерых фигурантов и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ.

Отметим, накануне оперативники провели серию обысков по местам проживания всех фигурантов, в поликлинике и еще по ряду адресов. В ходе обысков изъяты печати, документы и компьютерная техника, использовавшиеся в преступной деятельности, а также более 4 млн наличных в иностранной валюте (доллары США и евро).