Душанбе, , 10:32 — REGNUM В Таджикистане удалось полностью уничтожить коронавирусную инфекцию. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон 26 января в послании к парламенту.

«Коронавируса в Таджикистане нет, и он полностью уничтожен», — заявил глава государства. Вместе с тем он призвал не расслабляться и соблюдать все требования республиканского штаба по борьбе с инфекцией.

По данным министерства здравоохранения Таджикистана, в республике выявлено 13,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 90 человек. Новые случаи заражения в республике не регистрируются с 30 декабря 2020 года.

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