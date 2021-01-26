Казань, , 10:45 — REGNUM В Татарии перед минздравом на 2021 год поставлена задача усилить работу по обеспечению доступности медицины и профилактике заболеваний. Соответствующее поручение дал глава РТ Рустам Минниханов во время совещания по итогам работы ведомства в 2020 году.

Для полного охвата населения профилактическими мероприятиями руководителей министерств, ведомств, предприятий, организаций, глав муниципальных образований Минниханов нацелил обеспечить активное и своевременное прохождение диспансеризации сотрудников. Так, в 2020 году планировалось охватить диспансеризацией 677 тыс. человек и профосмотром 173 тыс. жителей, но пандемия не позволила это сделать. План выполнили только на 50%. На 2021 года запланировали по диспансеризации — 715 тыс. человек, по профилактическому осмотру — 190 тыс. человек.

Для жителей удаленных населенных пунктов в республике имеются четыре мобильных комплекса, которые также можно задействовать при вакцинации, отметил глава РТ.

Помимо этого, важным и значимым вопросом остается кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения. Больше всего в медиках нуждаются в Аксубаевском, Заинском, Лениногорском и Спасском районах. Минздраву совместно с главами районов поручено продолжить работу по обеспечению учреждений квалицифированными медкадрами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, хроническими заболеваниями в России страдает каждый третий житель, а каждый седьмой периодически чувствует недомогания. При этом только половина граждан проходят диспансеризацию и профилактический осмотр.

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