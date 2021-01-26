Токио, , 10:30 — REGNUM В коллекционное издание игры Resident Evil: Village войдёт реплика шерстяного пальто Криса Редфилда за почти 114 тыс. рублей (чуть больше $1,5 тыс.). Об этом 25 января сообщило издание Kotaku.

В пальто нет пуговиц, застёжек и кнопок, а поставляться оно будет в четырёх размерах: среднем, большом, очень большом и «оригинальном». Предполагается, что «оригинальный» размер соответствует пропорциям Криса Редфилда из игры.

Напомним, релиз Resident Evil: Village состоится 7 мая 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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