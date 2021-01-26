Одесса, Украина, , 10:33 — REGNUM В Одессе скончалась актриса Ирина Токарчук, рассказал кинокритик Евгений Женин 25 января агентству УНИАН.

«Горькая новость: не стало Иры Токарчук. Хорошей актрисы и многолетнего доброго друга», — сообщил он .

Женин рассказал, что женщина долго болела, а накануне у неё разболелось сердце.

Напомним, Ирина Токарчук родилась в Одессе 20 июля 1959 года. Она работала в Одесском русском драматическом театре и Доме клоунов. Сыграла множество ролей в театре и кино, в частности исполнила роль тёти Симы в «Джентльмен-шоу».

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