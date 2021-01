Ванкувер, Канада, , 10:24 — REGNUM События предстоящей ролевой игры Dragon Age 4 развернутся в магической империи Тевинтер. Об этом 25 января сообщило издание Eurogamer.

Информация о центральной локации игры была опубликована в книге BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Developmen. На будущие приключения в империи Тевинтер также намекают концовка дополнения Trespasser для Dragon Age: Inquisition и сборник коротких рассказов «Dragon Age: Тевинтерские ночи».

Напомним, Тевинтер — это страна на севере Тедаса (мир игры Dragon Age), жители которой посвятили свою жизнь изучению магических искусств. Она часто упоминалась в различных частях франшизы.

