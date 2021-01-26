Черкесск, , 10:23 — REGNUM В Карачаево-Черкесии работницы АО «Почта Банк» признана виновной в хищении более 1 млн рублей у клиентки банка. Женщину уличили в хищении денежных средств у пенсионерки, сообщили 26 января в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установлено, пенсионерка заключила договор с АО «Почта Банк» о перечислении своей пенсии на банковский счет в кредитной организации под проценты. С этого счета работницей организации и были похищены 1,042 млн рублей.

После того как факт вскрылся, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд вынес по нему обвинительный приговор. Денежные средства пострадавшей возвращены в полном объеме.

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