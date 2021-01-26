Новосибирск, , 10:19 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 26 января, за минувшие сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 134 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Скончались ещё десять пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 62 года и женщины в возрасте 36 лет, 57 лет, 70 лет, 75 лет, 79 лет, 81 год, 82 года, 85 лет. Всего в регионе умерли 1183 человека, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 152 человека, на ИВЛ — 27 пациентов».Всего на утро 26 января в регионе выявлен 31 571 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 1778 детей; 28 688 пациентов выздоровели (+197 за сутки).