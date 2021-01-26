Тбилиси, , 10:22 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 1006 случаев заражения коронавирусом в ходе 17 349 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 26 января опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 254 822 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 244 446 победили инфекцию, в том числе 1050 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3096 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 25 — в течение последних суток. В стационаре лечат 3069 пациентов, в оборудованных гостиницах — 353. На карантине находятся 490 человек.

Согласно официальным данным на 25 января, в Грузии за сутки выявили 298 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 6868 тестов.

Стоит отметить, в Тбилиси с 28 ноября 2020 года действуют карантинные меры, которые ограничивают торговлю. Также запрещена работа общественного транспорта и детских садов. Учебные заведения работают в режиме онлайн. Отменить эти меры обещали с 1 февраля, но потом в правительстве сообщили, что в Тбилиси, Рустави и Кутаиси ограничения продлят до 1 марта. Это вызвало массовые протесты в грузинской столице.

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