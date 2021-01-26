Петрозаводск, , 10:22 — REGNUM В Республике Карелия зарегистрировали еще три летальных исхода от COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии скончалось 217 человек. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки в Республиканской инфекционной больнице скончались женщины, 1939 и 1982 годов рождения, в госпитале для ветеранов войн скончался мужчина, 1937 года рождения.

«Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания», — говорится в сообщении оперштаба.

Помимо этого, за минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии была выявлена у еще 241 человека, что на 11 человек больше, чем сутками ранее. Из этого числа инфицированных заболевших людей — 224 человека, из них 41 имеет симптомы средней тяжести, шесть находятся в тяжелом и двое — в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 34 938 инфицированных, в том числе 3278 детей. Из них на данный момент 29 354 человек выздоровели, в том числе 249 — за последние сутки. Умерли 217 человек.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 32 человека за прошедшие сутки были госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией, без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4413 пациентов, 111 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля).

За истекшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в регионе не зарегистрировано.

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