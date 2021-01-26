Улан-Удэ, , 10:16 — REGNUM В Бурятии для вакцинации жителей отдалённых населённых пунктов от COVID-19 созданы 18 мобильных пунктов и сформировано 36 бригад. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

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Из регионального бюджета также выделено 1,7 млн рублей на покупку 36 фармацевтических холодильников для хранения и транспортировки вакцины в районы. Всего в настоящему времени в регион поступило 18,5 тыс. доз вакцины «Спутник V». Прививки получили чуть более 5,7 тыс. человек.

Как отмечается, вакцинации пока подлежат приоритетные категории, в первую очередь медработники, учителя, а также работники и воспитанники социальных учреждений.

«Вакцинация медработников стартовала в октябре. На сегодня завершенный этап вакцинации имеет 877 человек. У всех привитых, в первую очередь это были медицинские работники, не зарегистрированы поствакцинальные осложнения», — отметила министр здравоохранения Евгения Лудупова.