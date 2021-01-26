Кемерово, , 10:14 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 26 января, за прошедшие сутки было выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 114 случаев, сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

«Новокузнецк — 27, Кемерово — 23, Междуреченск — 20, Анжеро-Судженск — девять, Мыски — семь, Белово — шесть, Калтан — четыре, Прокопьевск — три, Топкинский МО — два, Осинники — два, Березовский — один, Киселевск — один, Юрга — один, Беловский МР — один, Гурьевский МО — один, Ижморский МО — один, Кемеровский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 169 пациентов выздоровели, две женщины скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 28 940 случаев заражения коронавирусом, 26 590 человек выздоровели, 513 скончались, медицинскую помощь получают 1837 пациентов с диагнозом COVID-1, в стационарах, обсерваторах и на домашнем карантине находятся 3800 человек.