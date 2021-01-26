Екатеринбург, 26 января 2021, 10:56 — REGNUM Новым врио главы отдела ГИБДД Нижнего Тагила (Свердловская область) назначен подполковник Александр Зверев. Об этом заявили журналистам в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
До этого Зверев возглавлял отдел охраны общественного порядка МУ МВД, передаёт портал «Тагилсити».
Предыдущий врио главы отдела ГИБДД Сергей Бернгард вновь стал заместителем руководителя. Бернгард временно возглавлял отдел после отставки Анатолия Чернова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГИБДД Екатеринбурга начали массовую проверку городских таксистов.