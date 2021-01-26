Токио, , 10:13 — REGNUM Автор YouTube-канала Enveloping Sounds использовал несколько модификаций, чтобы добавить в игру Resident Evil VII: Biohazard фиксированную камеру — наподобие той, что была в оригинальных частях Resident Evil. Видеоролик с демонстрацией результата энтузиаст опубликовал 25 января.

В ролике показано как выглядит исследование локаций Resident Evil VII: Biohazard с фиксированной камерой. При помощи этих модификаций геймеры впервые смогут целиком увидеть Итана Уинтерса, протагониста игры.

Напомним, релиз Resident Evil VII: Biohazard состоялся в 2017 году. В этой игре, в отличие от других проектов франшизы, использовалась камера с видом от первого лица.

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