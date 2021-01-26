Владикавказ, , 10:11 — REGNUM В Северной Осетии попал под статью о незаконном предпринимательстве глава администрации одного из муниципалитетов. Установлено, что 69-летний руководитель извлек выгоду из своего должностного положения, незаконно заработав на муниципальных контрактах 13 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, несмотря на то, что чиновник являлся должностным лицом, он фактически управлял открытым акционерным обществом через доверенное лицо. В мае 2019 года градоначальник заключил с собственной же компанией контракт на выполнение определенных услуг и получил доход в размере свыше 13 млн рублей.

В прокуратуре не уточняют фамилию чиновника, но речь идет о главе администрации города Моздока, пишут «КрыльяTV».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

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