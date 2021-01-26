Уфа, , 10:13 — REGNUM 168 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба главы региона.

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Сообщается, что всего в республике выявили 23 410 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с вирусом 17 591 человек, в том числе 197 человек — за минувшие 24 часа.

В больницах проходят лечение 497 пациентов. Согласно данным на 25 января, 51 пациент находится в тяжелом состоянии, а 15 человек были подключены к аппаратам ИВЛ. 5146 человек лечатся на дому. За минувшие сутки в регионе констатирована смерть одного пациента с COVID-19.

Всего в Башкирии скончались 176 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 25 января в республике за сутки было выявлено 168 случаев заражения коронавирусом.

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