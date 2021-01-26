Москва, , 10:07 — REGNUM На перевод услуг Роскомнадзора в электронный формат потребуется в общей сложности свыше 5,6 млрд рублей.

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Как следует из программы цифровой трансформации ведомства, на которую ссылается ТАСС, 1,933 млрд рублей будет направлено на эти цели в 2021 году, 2022 году на цифровизацию услуг ведомства затратят 1,914 млрд рублей, и ещё 1,773 млрд рублей — в 2023 году.

Так, к 2023 году в онлайн-формат будут переведены регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, лицензирование услуг связи, услуги по присвоению радиочастот, лицензирование в области телевизионного вещания и радиовещания и регистрация СМИ.

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