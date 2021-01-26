Москва, , 10:06 — REGNUM Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет не нужен примерно через 15 лет, его заменит портфолио школьника. Об этом ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов сообщил в опубликованном 26 января интервью ТАСС.

Он пояснил, что портфолио школьника можно создать на основе блокчейн-технологии. Она уже существует, но в дайльнейшем на неё должен появиться общественный спрос. Первые независимые оценки знания и фирмы, которые этим занимаются, должны появиться к концу 2020-х годов.

«Лет через 15 мы сможем вполне уверенно говорить о замене ЕГЭ объемным измерением достижений и потенциала личности каждого человека», — заявил Кузьминов.

Подделать такое портфолио невозможно, отметил он. Технология позволит формировать его, начиная с шестого класса. В портфолио укажут, к примеру, что школьник участвовал в какой-то из олимпиад, победил в спортивных соревнованиях или был волонтёром.

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