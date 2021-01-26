Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Как сообщили во вторник, 26 января, в региональном оперативном штабе, за предыдущие сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 19 072 человека. Это на четыре тысячи больше, чем было обследовано в минувшее воскресенье, 24 января.

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Однако суточная цифра тестирования за понедельник более чем вдвое ниже пиковых показателей, достигнутых в декабре 2020 года.

За последние сутки было обработано 5522 вызова петербуржцев по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Волонтеры выполнили 4518 заявок — доставили пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям продуктовые наборы. С начала октября 2020 года уже 149 682 человека получили гуманитарную помощь.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8−800−200−34−11.

Напомним, в Петербурге начала стихать вторая волна эпидемии, количество новых случаев снижается.

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