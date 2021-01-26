Оренбург, , 10:01 — REGNUM В Оренбурге намерены установить новые пешеходные ограждения. На портале госзакупок опубликована информация об аукционе. Начальная цена лота — 11 500 765 рублей.

Заказчиком работ является муниципальное управление строительства и дорожного хозяйства. Металлические барьерные ограждения, согласно документации, подрядчик должен установить до 15 марта 2021 года. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 1 февраля.

Получается, что работы будут проводить в период, когда погодные условия едва ли можно назвать благоприятными.

Стоит отметить, что весной 2020 года по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ («Халатность»). В надзорном ведомстве указали на неэффективное расходование бюджетных средств, заказчик необоснованно принял работы по установке 1,2 тыс. ограждений ненадлежащего качества. Ущерб оценивался в 3 млн рублей.