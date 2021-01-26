Грозный, , 09:57 — REGNUM В Чечне открыт новый мемориал памяти первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова, а также сотрудников управления МЧС, погибших при исполнении служебного долга. Об этом 25 января сообщил глава субъекта Рамзан Кадыров, принявший участие в торжественной церемонии открытия памятника.

Он установлен на территории главного управления МЧС России по ЧР в Грозном. Как отметил в ходе церемонии открытия мемориала Рамзан Кадыров, ежедневно спасатели рискуют своими жизнями ради спасения других, поэтому «мы должны чтить память тех, кто безвременно ушел, защищая наше спокойствие и безопасность».

Он пожелал сотрудникам МЧС успешной службы и принял в дар от руководителя управления Алихана Цакаева священный Коран, которому насчитывается 248 лет.

Напомним, в 2016 году в Чечне на территории административного здания АО «Чеченэнерго» открыли мемориал памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и энергетиков, погибших при исполнении профессионального долга.

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