Южно-Сахалинск, , 09:56 — REGNUM По результатам проверки контрольно-счетной палаты Сахалинской области реализации программы социально-экономического развития Курильских островов одним из основных выявленных нарушений стало существенное затягивание сроков строительства объектов.

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Аудиторы проверяли расходы на строительство и проектирование объектов в 2018—2019 годах и начале 2020.

В КСП отметили, что отсутствует результативность расходов 46,6 млн рублей по мероприятиям, которые исполняли министерства Сахалинской области. В 2018 году региональное министерство спорта не исполнило на 57% программу по расходам, а в 2019 аналогичные результаты показало министерство энергетики.

«В 2019 году при этом остаток неизрасходованных денежных средств составил почти 230 миллионов рублей. Расхождений в объемах выполненных и оплаченных работ, а также фактов неправомерной оплаты не выявлено», — пишет ИА Sakh.com.

Проверка выявила сильно затянутые сроки строительства на Курилах. На некоторых объектах отставания доходили до девяти лет. По 17 объектам строительства выявлены нарушения сроков на стадии проведения изысканий, по шести — на стадии строительно-монтажных работ. Аудиторы отметили, что заказчиками работ практически не велась претензионная работа.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на встрече с главными редакторами телекомпаний области рассказал, когда на линию выйдут новые паромы для переправы Ванино — Холмск и теплоходы для Курил.