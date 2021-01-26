Саратов, , 10:01 — REGNUM В торговых центрах Саратова стартовала вакцинация населения от COVID-19. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

Пока вакцинация проводится в «Триумф Молле», также организована иммунизация граждан на предприятиях. Перед прививкой жителей обследует врач. В настоящее время большая доля населения еще не имеет иммунитета, поэтому необходимо ориентироваться на вакцинацию именно тех людей, которые не защищены. Готовы привить даже граждан, перенесших заражение коронавирусом более полугода назад. Перед вакцинацией не обязательно проводить исследование крови на антитела, но врач такое решение может принять, отметил Шувалов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове за 25 января выявлено 118 человек, инфицированных коронавирусом, 31 — в Энгельском районе, 17 — в Вольском, в Балаковском — 14, остальные — в других муниципалитетах области. Сокращается число выявленных заболевших среди лиц старше 60 лет — 70 (накануне было 104 человека), 57 пациентов — в группе от 50 до 59 лет, 44 — от 30 до 39 лет, 10 — несовершеннолетние.

Читайте также: В Саратовской области за сутки выявили 248 носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки выявили 168 носителей коронавируса