Ханты-Мансийск, , 09:54 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 211 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 26 января: Сургут — 41 случаев; Нефтеюганский район — 26; Нижневартовск — 20; Югорск — 17; Березовский район — 13; Урай — 12; Когалым — 11; Мегион — 10; Советский район — 9.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 26 января 46 734 случаев. Излечились 43 298 человек, 648 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 26 января составляет 0,98.