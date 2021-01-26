Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM Остановка демонтажа здания УралПРОМЭКТа в Екатеринбурге произошла из-за замечаний к оформлению проектной документации. Об этом заявили в пресс-службе корпорации «Маяк» журналистам.

Ранее демонтаж был приостановлен по решению суда. Иск подавал прокурор Октябрьского района Екатеринбурга.

Как передаёт портал «Е1», застройщик уточнил, что к документам были высказаны замечания. В скором времени контролирующим органам представят новый проект сноса.

«В ведомстве посмотрят, отменят постановление о сносе, и тогда работы будут возобновлены», — уверены в структуре.

Как сообщало ИА REGNUM, снос конструктивистского здания ПРОМЭКТа вызвал возмущение простых горожан и общественных деятелей города.

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