Бишкек, , 09:46 — REGNUM Правительство Киргизии планирует запустить производство российской вакцины «Спутник V» на одном из местных предприятий. Об этом 26 января заявил глава государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбек Сагынбаев на брифинге.

По его словам, стороны уже начали переговоры по локализации производства в Киргизии. Глава комитета отметил, что власти республики должны выбрать компанию, которая технически сможет запустить производство.

Сагынбаев добавил, что все подготовительные работы планируется завершить в первом квартале 2021 года. Мощность производства должна составлять около 5 млн доз вакцины. Это позволит сделать препарат доступным для населения, сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что Россия готова бесплатно предоставить республике 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Читайте также: Россия поставит в Киргизию 500 тыс. доз вакцины «Спутник V»