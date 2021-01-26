Москва, , 09:45 — REGNUM Боле двух третей российских туроператоров (70%) выступают против введения ковид-паспортов в регионах. Они считают, что это ведет к дискриминации и нарушению прав туриста, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Полагают, что эффекта от ковид-паспортов не будет, а реализация задуманного выйдет «кривой», еще 14% представителей турбизнеса. Подержали идею только 16% респондентов.

Ранее о готовности ввести ковид-паспорта заявили в Башкирии, в Подмосковье и Сахалинской области. В свою очередь туроператоры считают ковид-паспорта антирекламой регионов, которая уменьшит турпоток в эти субъекты РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сделавшие прививку от коронавируса граждане РФ смогут оформить специальные «паспорта вакцинированных».

Подробнее: В России начнут оформлять «паспорт вакцинированного» от COVID-19