Москва, , 09:46 — REGNUM В настоящее время Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет одобрена для применения в Мексике, Парагвае и Пакистане. Об этом 26 января сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью CNBC.

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«Мы ожидаем грядущих одобрений в Мексике, Пакистане, Парагвае», — сказал он.

Также Дмитриев указал, что решения о регистрации российского препарата будут базироваться на промежуточных результатах третьей фазы клинических испытаний.

Отметим, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» уже одобрена к применению в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Туркмении. Также поданы заявки на регистрацию данного препарата в Евросоюзе и Всемирной организации здравоохранения.