Махачкала, , 09:42 — REGNUM В ситуации с коронавирусом в Дагестане наметилась тенденция к улучшению, эпидемия идет на спад. В последние недели значительно снизилось число госпитализированных, набирает ход массовая вакцинация. Об этом заявила 25 января в ходе пресс-конференции врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева.

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По словам руководителя минздрава, появилась возможность сократить количество коек в ковидных госпиталях. Вернули к штатному режиму работы 880 из них. Всего пока действуют 3468 коек для приема больных с COVID-19.

К 25 января число привитых от коронавируса в Дагестане достигло 709 человек. Всего планируется привлечь к массовой иммунизации 60% взрослого населения или 780 тыс. жителей республики, рассказала Беляева.

В регионе создано 54 прививочных пункта, из них десять мобильных для вакцинации в отдаленных районах республики. Рассматривается вопрос об увеличении количества центров вакцинации.

По данным федерального оперативного штаба на 25 января, число заразившихся коронавирусом в республике составило 27 352 человека, выздоровели из них 24 116 пациентов. Не удалось спасти врачам 1219 человек.