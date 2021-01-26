Набережные Челны, Татария, , 09:58 — REGNUM Многодетная семья, проживающая в Татарии, при содействии регионального следственного комитета России и руководства республики получила ключи от двух новых квартир, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Жительница Набережных Челнов, воспитывающая 10 детей, девять из которых — несовершеннолетние, последние два года проживала в двух комнатах площадью 20 кв. метров в одном из общежитий. Республиканский следственный комитет вышел с инициативой к руководству региона о возможности предоставления семье жилья. В результате женщине были выделены две квартиры площадью около 200 кв. метров в новом жилом доме, построенном по программе соципотеки.

В торжественной обстановке многодетной семье вручили ключи от квартир, бытовую технику, мебель и телевизор. Хозяйка нового жилья поблагодарила руководство республики и СКР Татарии за проявленную заботу и призналась, что уже не верила в возможность улучшения своего положения.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в 2021 году запланировали построить не менее 2,67 млн кв. метров жилья. По программе социальной ипотеки Госжилфондом при главе РТ предварительно сформирована инвестиционная программа на 280,5 тыс. кв. метров. Это 161 дом на 5 159 квартир. Уже введены в эксплуатацию шесть жилых домов на 49 тыс. кв. метров.

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