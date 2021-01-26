Москва, , 09:41 — REGNUM Студенты Научно исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) могут, не покидая базового вуза, получить консультации и записаться на занятия к ведущим мировым учёным. Об этом сообщил ректор вуза Ярослав Кузьминов.

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Дело в том, что вуз впервые нанял свыше ста ведущих мировых ученых в качестве «удалённых профессоров». Кузьминов в беседе с ТАСС добавил, что на фоне пандемии и вынужденной изоляции у вузов появилось очень много возможностей и их нужно использовать. Ничего нового ни в отношении содержания, ни в отношении методов и форм создано не было, но пандемия заставила «студентов, преподавателей и ученых освоить новые технологии».

«Мы видим огромное расширение возможностей: выбора для студентов, круга общения для ученых, «своей» аудитории и успеха для преподавателя, — подчеркнул ректор ВШЭ. — Это можно сопоставить разве что с изобретением книгопечатания».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил, что дистанционное обучение привело к тому, что учителям придётся изменить учебный план на 2021 год в сторону его упрощения. По его словам, качество школьного образования в России и до начала дистанционного обучения оставляло желать лучшего, в том числе и в старшей школе, где дети в основном готовятся к ЕГЭ. Однако «обучение на дому с псевдодистанционкой ещё больше ухудшает качество знаний», уверен парламентарий.