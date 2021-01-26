Токио, , 09:41 — REGNUM Представители Konami подтвердили, что их руководство не планирует закрывать игровые подразделения компании. Об этом 25 января сообщило издание IGN.

Сейчас руководство компании занимается объединением трёх производственных подразделений в одно. Как именно в нём будет распределяться работа по созданию новых игр пока неизвестно.

Напомним, 25 января японская компания Konami объявила о реструктуризации своих производственных подразделений. Из-за не слишком точной формулировки многие пользователи в сети решили, что так известные разработчики видеоигр заявляют о прекращении работы над новыми проектами.

Читайте ранее в этом сюжете: Геймеры, ликуйте: в Disco Elysium впервые можно поиграть на русском языке