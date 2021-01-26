Москва, , 09:46 — REGNUM Псковская область и Республика Коми — регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО), где на сегодняшний день наблюдается самая позитивная динамика по угасанию пандемии коронавируса. Что касается Санкт-Петербурга, где были наихудшие показатели, то ситуация в городе также нормализуется. Об этом 26 января сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Кабинет вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, согласно прогнозам, выстроенным на основе официальной статистики, ситуация в регионах уже стабильно-позитивная.

Он уточнил, что для своих расчетов ученые поделили регионы, в зависимости от динамики распространения, на четыре группы: «зеленые» — показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), «светло-желтые» — 0,9−1,0 (стабильный), «оранжевые» — 1,0−1,1 (удовлетворительный), «красные» — 1,1−1,2 (отрицательный — неудовлетворительный).

«На сегодняшний день самый позитивный показатель по угасанию пандемии в России — Москва. К остальным «зелёным» регионам относятся Псковская область, Хакасия, Республика Алтай, Коми, Московская область, Крым, Тыва, Ямало-Ненецкий АО и Адыгея», — сказал Тавадян.

На данный момент в позитивно-стабильной зоне угасания заболевания находятся 68 из 85 регионов России и до середины весны этот показатель будет расти. Он также уточнил, что ситуация нормализовалась и в Санкт-Петербурге, где наблюдалось «неестественное длинное и плоское плато», которое длилось более месяца.

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Что касается смертности, то, согласно расчетам, ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а с ним и число летальных исходов снизится.

«Показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», — уточнил ученый.

По его словам, позволит улучшить ситуацию массовая вакцинация, однако она должна набрать обороты, чтобы обогнать распространения вируса.

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