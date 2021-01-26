Красноярск, , 09:50 — REGNUM В Красноярском крае и Красноярске за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению не превышала эпидемические пороги. Об этом 26 января сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Вместе с тем среди взрослого населения региона эпидемические пороги были превышены и в крае (на 37,1%), и в краевой столице (на 88,1%).

«На прошедшей неделе на территории края циркулировали вирусы негриппозной этиологии», — отмечается в сообщении ведомства.

В Красноярском крае прививку от гриппа сделали около 1,6 млн человек, что составляет 57,3% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, превышение порога заболеваемости ОРВИ и гриппом выявлено в 12 российских регионах.

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