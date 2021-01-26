Киев, , 09:42 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 2779 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 26 января пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным ведомства, за сутки в стране был госпитализирован 891 человек, 133 пациента скончались из-за последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество подтверждённых случаев заражения выявили в Киеве и Запорожской области — 375 и 276 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 1 млн 197 107 случаев заражения, из них более 22 тыс. завершились гибелью пациента.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 2516 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, от последствий заражения скончались 63 человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало вакцинации от коронавирусной инфекции в феврале 2021 года.

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