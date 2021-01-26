Амстердам, , 09:35 — REGNUM В Нидерландах впервые начнут вакцинировать от COVID-19 людей в возрасте старше 90 лет. Об этом 26 января сообщает местная вещательная корпорация NOS.

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«Сегодня впервые сделают вакцину людям старше 90 лет, которые проживают самостоятельно», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что первым из данной возрастной категории пройдет вакцинацию от COVID-19 один из жителей города Апелдорн в провинции Гелдерланд.

При этом указывается, что в общей сложности муниципальная служба здравоохранения (GGD) Нидерландов намерена привить около 45 тыс. жителей страны в возрасте от 90 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от COVID-19 препаратом от компании Pfizer и BioNTech стартовала на территории Нидерландов 6 января.