Таллин, , 09:32 — REGNUM В ролевой игре Disco Elysium появилась поддержка русского языка. Об этом 25 января сообщила «Игромания».

Обновление, которое добавляет в игру перевод на русский язык, весит около 10 МБ. Сообщается, что в честь его выхода разработчики начали продавать Disco Elysium в Steam со скидкой в 40% — акция продлится до 1 февраля 2021 года.

Напомним, в марте 2021 года студия ZA/UM выпустит Disco Elysium: The Final Cut — улучшенную версию игры с новыми локациями, заданиями и персонажами. В ней также будет присутствовать полный перевод на русский язык.

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