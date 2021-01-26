Мапуту, , 09:33 — REGNUM Группа кубинских медиков, включая пять врачей и девять медсестер, прибыла в Мозамбик для оказания помощи в борьбе с пандемией. Об этом сообщает ВВС Africa.

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«Они будут размещены в больницах столицы страны, Мапуту, которая является «эпицентром заражения вирусом» в стране», — заявил официальный представитель министерства здравоохранения Уссене Иссе на пресс-конференции.

В общей сложности, по его словам, ожидается прибытие в страну 45 кубинских медицинских работников. Вторая группа прибудет в Мапуту 2 февраля. В их число войдут 25 врачей и шесть медсестер, отметил он.

Напомним, в Мозамбике выявили 32 418 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.