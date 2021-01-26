Уфа, , 09:27 — REGNUM Дополнительные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) планируют установить на дорогах Башкирии. Об этом 25 января сообщил замминистра транспорта Виктор Жульков на совещании в правительстве региона.

По его словам, в прошлом году в республике работало 1015 таких камер (включая 946 стационарных камер). В текущем году специалисты намерены смонтировать еще 500 комплексов видеофиксации нарушений ПДД.

Отмечается, что первые 50 камер будут установлены уже в первом квартале текущего года на федеральных трассах.

Специалисты считают, что это положительно скажется на безопасности движения, а также позволит уменьшить число смертельных дорожных происшествий.

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