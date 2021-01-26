Стокгольм, , 09:26 — REGNUM Бесплатную цифровую копию игры Star Wars: Battlefront II в магазине Epic Games Store получили больше 19 млн геймеров. Об этом разработчики проекта сообщают 26 января на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/EAStarWars/status/1353802773905760256

Разработчики поблагодарили геймеров за оказанную поддержку. Особенно они отметили тот факт, что игроки продолжают интересоваться Battlefront II даже после выхода финального контентного обновления.

Напомним, многопользовательская игра Star Wars: Battlefront II вышла в ноябре 2017 года. На релизе она получила смешанные отзывы от геймеров и критиков.

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