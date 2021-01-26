Москва, , 09:56 — REGNUM Эксперты Роскачества исследовали девять видов пряностей от 15 производителей. В некоторых образцах нашли кишечную палочку и плесень, сообщает 26 января пресс-служба организации.

Всего в исследовании участвовали 38 товаров из России, Польши, Австрии и Хорватии. Это лавровый лист, красный острый перец, паприка, куркума, корица, кунжут, тмин, чеснок и гвоздика.

В красном молотом остром перце «Просто!» выявлено превышение по количеству бактерий. Вероятно, это произошло из-за неправильного хранения продукции либо перец недосушили. Превышение по количеству плесени обнаружено в куркуме «Едим дома» и паприке Vegeta.

В паприке «Индана» нашли бактерии группы кишечной палочки и превышение по количеству по плесени, в куркуме «Индана» — превышение по количеству бактерий. В красном молотом остром перце Cykoria S.A. также выявлено превышение по бактериям и плесени, в лавровом листе Cykoria S.A. — по плесени.

Вместе с тем эксперты не выявили ни в одном образце превышений по радионуклидам и тяжёлым металлам, не найдено и запрещённых в России пестицидов.

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